МО РФ сообщило о нарушении коалициями США в Сирии протоколов деконфликтации

В идлибской зоне деэскалации за сутки зафиксировано два обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Исламская партия Туркестана", отметил заместитель руководителя ЦПВС контр-адмирал Вадим Кулить

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Российский центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии за последние сутки зафиксировал одно нарушение протоколов деконфликтации в связи с полетом беспилотника, несогласованным с российской стороной. Об этом заявил заместитель руководителя ЦПВС контр-адмирал Вадим Кулить.

"За сутки со стороны коалиции зафиксирован один случай нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанный с несогласованным с российской стороной полетом беспилотного летательного аппарата", - отметил Кулить в ходе брифинга.

В идлибской зоне деэскалации, отметил Кулить, за прошедшие сутки зафиксировано два обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Исламская партия Туркестана" (запрещены в РФ).