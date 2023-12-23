В Минобороны РФ сообщили об уничтожении гаубицей Д-30 наблюдательного пункта ВСУ

В ведомстве отметили, что выявлять цель и корректировать огонь артиллеристам помогли расчеты беспилотников

ТАСС, 23 декабря. Расчет гаубицы Д-30 калибра 122 мм Западной группировки ВС РФ на купянском направлении уничтожил наблюдательный пункт, два пикапа и живую силу ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Военный объект боевиков ВСУ был оборудован для наблюдения за перемещением техники и личного состава подразделений, а также запуска разведывательных и ударных БПЛА. Расчету Д-30 оперативно передали цели. Выявлять цель и корректировать огонь артиллеристам помогли расчеты беспилотников. Благодаря корректировке боевики были поражены с третьего снаряда точным попаданием в крышу наблюдательного пункта", - говорится в сообщении.

Замаскированный наблюдательный пункт, транспортные средства и военнослужащие ВСУ были обнаружены при проведении разведывательных мероприятий.

"Благодаря подготовке сейчас командир любого звена может корректировать наш огонь. Это дает возможность поражать цели минимальным количеством снарядов и в кратчайший срок", - сказал командир орудия с позывным Енисей, его цитирует военное ведомство.