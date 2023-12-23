МО РФ заявило об уничтожении под Артемовском пехоты ВСУ с помощью сбросов боеприпасов

В ведомстве отметили, что на этом участке СВО подразделения БПЛА ВДВ ежедневно уничтожают десятки украинских военнослужащих

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Подразделения ивановских десантников при помощи сбросов боеприпасов с БПЛА уничтожили пехоту Вооруженных сил Украины под Артемовском. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"После запуска ударного квадрокоптера с прикрепленными к сбросам боеприпасами оператор квадрокоптера подлетел к позиции боевиков и определил цель для поражения - личный состав ВСУ, укрывшийся в окопах и блиндажах. Несколько секунд на корректировку и наведение. Дальше сброс ВОГа (выстрел осколочного гранатомета - прим. ТАСС) или гранаты, попадание в противника и его уничтожение", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на этом участке специальной военной операции подразделения БПЛА Воздушно-десантных войск ежедневно уничтожают десятки украинских военнослужащих.