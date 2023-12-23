МО РФ заявило о поражении опорных пунктов ВСУ на краснолиманском направлении

Экипажи штурмовых самолетов Су-25 Воздушно-космических Сил поразили и живую силу противника, отметили в ведомстве

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Экипажи самолетов Су-25 штурмовой авиации Воздушно-космических сил РФ поразили некоторые опорные пункты Вооруженных сил Украины на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Экипажи штурмовых самолетов Су-25 Воздушно-космических Сил поразили опорные пункты и живую силу противника на краснолиманском направлении. Удар наносился неуправляемыми артиллерийскими ракетами С-8. Кроме того, атака цели производилась с кабрированием на предельно малой высоте 25 м", - говорится в сообщении.

Как рассказал летчик Су-25 с позывным Джусай, цели были успешно поражены, а после выполнения боевой задачи экипажи выполнили противоракетный маневр и вернулись на аэродром базирования.