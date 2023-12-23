МО РФ заявило об уничтожении укрепрайонов ВСУ на купянском направлении

Также уничтожены блиндажи Вооруженных сил Украины, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Экипажи танков Т-80БВ Западной группировки ВС РФ на купянском направлении уничтожили укрепленные районы и блиндажи ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"На купянском направлении танкисты Западной группировки войск с закрытых огневых позиций уничтожили вскрытые укрепрайоны и блиндажи ВСУ. По координатам, полученным от разведки и корректировщиков, экипажи танков Т-80БВ уничтожили все обнаруженные цели. Выполнив боевую задачу, экипажи танков спешно покинули огневые позиции", - говорится в сообщении.

Уточняется, что танкисты на купянском направлении ежедневно совершают по несколько боевых выездов.

"Выполняем боевые задачи. Мы работаем с корректировщиком, который непосредственно находится на линии боевого соприкосновения. Работаем по блиндажам, укрепрайонам. Поражаем все назначенные цели. Работаем на дальние расстояния - до 10 км. Корректировщики говорят, все отлично, что мы задачу свою выполнили", - сказал командир танкового взвода с позывным Эскобар.

В новость внесены изменения (05:50 мск) - третий абзац передается в новой редакции.