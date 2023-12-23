МО РФ заявило, что добровольцам отрядов "БАРС" в зоне СВО вручили государственные награды

В ведомстве уточнили, что всего вручено семь орденов Мужества и 42 медали "За храбрость"

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Бойцам добровольческих отрядов "БАРС" вручены государственные награды в зоне проведения специальной военной операции. Как сообщили в Минобороны РФ, всего вручено семь орденов Мужества и 42 медали "За храбрость".

"За мужество, отвагу и героизм, проявленные при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции, добровольцы нескольких отрядов "БАРС" награждены государственными наградами. На позициях подразделений семь орденов Мужества и 42 медали "За храбрость" II степени военнослужащим вручил начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-майор Александр Туляганов", - говорится в сообщении.

Туляганов поблагодарил личный состав отрядов за самоотверженность и мужество, проявленные при выполнение боевых задач и отметил, что командиры и рядовые добровольческих отрядов проявили инициативу в ходе выполнения боевых задач, грамотно организовывали оборонительные действия при отражении атак противника, а также в ходе ведения наступательных действий.