Мотострелки Западной группировки ВС РФ удержали выгодные рубежи на купянском направлении

В Минобороны России сообщили, что в ходе разведки местности с использованием БПЛА было вскрыто скопление личного состава Вооруженных сил Украины

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Мотострелки 6-й общевойсковой армии Западной группировки ВС РФ на купянском направлении нанесли огневое поражение штурмовым группам ВСУ и удержали выгодные рубежи обороны. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"По средствам связи координаты противника были переданы на командный пункт. Мотострелки 6-й общевойсковой армии Западной группировки войск нанесли огневое поражение разрозненным штурмовым группам ВСУ на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции. В ходе очередной неудачной атаки боевиков ВСУ были закреплены выгодные рубежи обороны", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе разведки местности с использованием беспилотных летательных аппаратов было вскрыто скопление личного состава ВСУ.

"Штурмовики выбили противника из нескольких участков леса, за ними шли мотострелковые подразделения. Мы закрепились на рубеже обороны и встретили сопротивление разрозненной группы. Противник пытался контратаковать, но был дезориентирован на местности и не мог отбивать наш шквалистый огонь", - сказал командир мотострелковой роты с позывным Батя, его цитирует военное ведомство.