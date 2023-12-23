В МО РФ сообщили об отражении атаки противника на западе Серебрянского лесничества

Начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук добавил, что оперативно-тактическая и армейская авиация группировки нанесла удары, в частности, по четырем командно-наблюдательным пунктам, районам скопления живой силы

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Войска группировки "Центр" Вооруженных сил РФ на краснолиманском направлении отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на западной окраине Серебрянского лесничества. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

"Слаженными действиями военнослужащих мотострелкового полка при поддержке артиллерии отражена атака штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ на западной окраине Серебрянского лесничества", - сказал он на видео, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ.

Савчук добавил, что оперативно-тактическая и армейская авиация группировки нанесла удары по четырем командно-наблюдательным пунктам, районам скопления живой силы, огневых средств и шести опорным пунктам противника в районах населенных пунктов Серебрянка и Червона Диброва.

Артиллерийские подразделения группировки нанесли огневое поражение 150 выявленным целям противника, а в контрбатарейной борьбе подавили около 30 орудий полевой артиллерии и минометов ВСУ.

"Общие потери противника составили до 190 военнослужащих, боевая машина пехоты Bradley, три боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", гаубицы Caesar и Д-30", - заключил начальник пресс-центра группировки "Центр".