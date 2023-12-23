МО РФ: потери ВСУ на донецком направлении составили до 200 военных и 4 танка

В ведомстве отметили, что ВС России поразили в том числе Leopard-2

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Общие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении за сутки составили до 200 военных, а также 4 танка, в том числе Leopard-2, сообщили в Минобороны РФ.

"Общие потери противника на данном направлении составили до 200 военнослужащих, 4 танка, в том числе один Leopard-2 производства ФРГ, боевая машина пехоты Bradley производства США и 3 автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две гаубицы "Мста-Б", самоходные артиллерийские установки: "Акация" и "Гвоздика", а также две гаубицы Д-30", - отметили там.