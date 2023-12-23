МО РФ заявило о перехвате шести снарядов HIMARS и "Ураган"

В ведомстве отметили, что средства ПВО за сутки также сбили 36 беспилотников ВСУ

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ средствами противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки перехватили 6 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", а также 36 беспилотных летательных аппаратов (БЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган". Кроме того, уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 554 самолета, 261 вертолет, 9 991 беспилотный летательный аппарат, 442 зенитных ракетных комплекса, 14 279 танков и других боевых бронированных машин, 1 189 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7 462 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 16 618 единиц специальной военной автомобильной техники.