МО РФ сообщило о нанесении огневого поражения живой силе и технике ВСУ в районе Купянска

Потери ВС Украины составили до 15 военнослужащих, 2 автомобиля, а также гаубица Д-30, отметили в ведомстве

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Российские военные нанесли огневое поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ) в районе Купянска Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.

"На купянском направлении слаженными действиями подразделений Западной группировки войск, ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Купянск и Терны Харьковской области. Потери ВСУ составили до 15 военнослужащих, 2 автомобиля, а также гаубица Д-30", - сообщили в МО РФ.