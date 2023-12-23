Истребители коалиции США восемь раз нарушили воздушное пространство Сирии

Представитель ЦПВС Вадим Кулить отметил, что такими действиями коалиция во главе с США продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Истребители проамериканской коалиции восемь раз за сутки нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф. Об этом сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано восемь нарушений двумя парами истребителей Typhoon, парой истребителей Rafale и парой штурмовиков А-10 Thunderbolt коалиции", - сказал Кулить.

Представитель ЦПВС подчеркнул, что подобными действиями коалиция во главе с США продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии.