МО РФ заявило о ранении двух сирийских военных из-за обстрела боевиков в провинции Латакия

Как отметил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Вадим Кулить, за сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировали четыре обстрела позиций правительственных войск республики со стороны террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Исламская партия Туркестана"

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Двое сирийских военнослужащих получили ранения в результате обстрела со стороны боевиков в провинции Латакия за прошедшие сутки. Об этом сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"В результате минометного обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований по позициям сирийских правительственных сил в населенном пункте Барза-Фаукани провинции Латакия двое сирийских военнослужащих получили ранения", - заявил Кулить.

Он добавил, что за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации были зафиксированы четыре обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Исламская партия Туркестана" (обе запрещены в РФ): два обстрела - в провинции Алеппо, один - в провинции Идлиб, один - в провинции Латакия.

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Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. исламистская группировка "Джебхат ан-Нусра" признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. "Исламская партия Туркестана" (бывшее "Исламское движение Узбекистана") признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.