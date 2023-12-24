Юнармейцы по телемосту поздравили бойцов ЦВО с наступающим Новым годом

Также в мероприятии приняли участие сестры милосердия и казачий ансамбль

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Сестры милосердия одного из монастырей Свердловской области и воспитанники "Юнармии" по телемосту поздравили с наступающим Новым годом военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО), участвующих в специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Командование группировки войск "Центр" организовало телемост для военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной военной операции, с Свердловской областью. Поздравить бойцов <...> с наступающим Новым годом собрались воспитанники всероссийского детско-юношеского общественного движения "Юнармия" и сестры милосердия, служащие в одном из монастырей родного региона", - говорится в сообщении.

Во время телемоста бойцы высказали напутственные слова и поздравили юнармейцев с наступающим праздником. "Участники со стороны Свердловской области также не остались в стороне и высказали свои пожелания на грядущий год. Также для военнослужащих, доблестно защищающих нашу землю, казачий ансамбль исполнил композиции, тронувшие души всех присутствующих. По окончании мероприятия военнослужащие поблагодарили собравшихся, после чего попрощались и убыли для продолжения выполнения задач", - добавили в военном ведомстве.