МО РФ сообщило о четырех нарушениях авиацией коалиции США воздушного пространства Сирии

Как заявил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон Вадим Кулить, авиация международной антитеррористической коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Авиация международной коалиции во главе с США четыре раза за сутки нарушила воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано четыре нарушения парой истребителей F-15 и парой штурмовиков А-10 Thunderbolt коалиции", - сказал Кулить.

Замглавы ЦПВС отметил, что авиация международной антитеррористической коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии.

"Подобными действиями коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии", - подчеркнул Кулить.