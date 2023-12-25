МО РФ сообщило, что тульские десантники за неделю уничтожили более 10 беспилотников ВСУ

За все время проведения спецоперации на счету расчетов ПВО ВДВ "не одна сотня сбитых различных БПЛА украинских войск", добавили в ведомстве

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) тульских десантников за неделю уничтожили более 10 разведывательных беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения противовоздушной обороны воздушно-десантных войск постоянно несут боевое дежурство по прикрытию частей и подразделений от средств воздушного нападения и разведки противника. За все время проведения специальной военной операции на счету расчетов ПВО ВДВ не одна сотня сбитых различных БПЛА украинских войск. Только за прошедшую неделю одно из подразделений ПВО тульских десантников сбило в небе над нашими позициями более 10 разведывательных беспилотников ВСУ", - говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, то на артемовском направлении подразделения тульских десантников от ударов с воздуха прикрывают расчеты переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) "Верба". Десантники-зенитчики постоянно несут боевое дежурство по противовоздушной обороне и прикрытию воинских частей и подразделений соединения, осуществляющих оборону указанного рубежа.

"С получением боевой задачи на поиск и уничтожение вражеского разведывательного БПЛА подразделение ПВО с ПЗРК "Верба" приступило к ее выполнению. После обнаружения воздушных целей стрелок-зенитчик пуском ракеты со стартовой позиции из ПЗРК "Верба" уничтожил разведывательный беспилотник ВСУ", - добавляется в сообщении.