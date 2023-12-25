Истребители Севфлота перехватили "нарушителя границы" на учениях в Заполярье

В учениях задействовали два палубных истребителя МиГ-29К из состава дежурных по противовоздушной обороне

МУРМАНСК, 25 декабря. /ТАСС/. Истребители МиГ-29К смешанного авиационного корпуса Северного флота отработали перехват условного нарушителя госграницы России в небе над Мурманской областью, сообщили в пресс-службе флота.

"Экипажи истребителей МиГ-29К Северного флота выполнили перехват условного противника в Заполярье. По замыслу тренировки, средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена воздушная цель, приближающаяся к границе России. Роль условного нарушителя также была отведена самолету МиГ-29К отдельного истребительного авиационного полка Северного флота", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в воздух были подняты два палубных истребителя МиГ-29К из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота, которые осуществляют непрерывный контроль воздушного пространства в Мурманской области, которая граничит со странами блока НАТО. В ходе учений экипажи самолетов действовали в различном диапазоне высот от 1 до 5 тыс. м.

"Экипажи идентифицировали воздушный объект и выполнили сопровождение на безопасном расстоянии в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. После разворота самолета условного противника от государственной границы России российские истребители благополучно вернулись на аэродром базирования", - добавили в пресс-службе флота.

МиГ-29К - российский многоцелевой палубный сверхзвуковой истребитель четвертого поколения, развитие проекта МиГ-29. Вооружен пушкой калибра 30 мм (боезапас 150 снарядов), на 8 узлах подвески может нести до 4 500 кг полезной нагрузки - авиационные ракеты "воздух - воздух" и "воздух - поверхность" разных типов, корректируемые авиабомбы.