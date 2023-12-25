Путин: 5 фрегатов, 8 корветов, 13 МРК находятся на разных этапах готовности

Президент России также сообщил, что размещён заказ на строительство патрульных кораблей арктической зоны, в том числе для обеспечения безопасности судоходства на Северном морском пути

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил, что 5 фрегатов, 8 корветов, 13 малых ракетных кораблей и более 50 других кораблей различных классов находятся в разных стадиях готовности.

"Сейчас на стапелях, у набережных российских верфей находятся в разных стадиях готовности - вот сейчас стоят и над ними работают - 5 фрегатов, 8 корветов, 13 малых ракетных кораблей и более 50 других кораблей различных классов", - сказал он на церемонии подъема флага на поступающих в состав ВМФ кораблях.

По словам главы государства, в Северодвинске на "Севмаше" в предстоящие три года планируется построить три атомных подводных крейсера "Борей-А" и пять многоцелевых атомных подводных лодок "Ясень-М", а на петербургских "Адмиралтейских верфях" сейчас строится шесть дизельных подводных лодок. Также, как сказал Путин, размещён заказ на строительство патрульных кораблей арктической зоны, в том числе для обеспечения безопасности судоходства на Северном морском пути.