Шойгу: ВС РФ существенно отодвинули артиллерию ВСУ от Донецка после взятия Марьинки

По словам главы Минобороны, это позволяет более эффективно защищать город от ударов

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ, освободив Марьинку в ДНР, существенно отодвинули артиллерию Вооруженных сил Украины (ВСУ) от Донецка, что позволяет более эффективно защищать город от ударов, сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу в докладе президенту России Владимиру Путину.

"Что немаловажно - довольно существенно отодвинули работу артиллерии [ВСУ] от Донецка, туда, дальше на запад, и это позволяет сегодня более эффективно защищать Донецк от нанесения ударов", - сказал Шойгу.

Как пояснил министр, освобождение Марьинки также снижает возможности Вооруженных сил Украины (ВСУ) по обороне, а российским войскам дает дополнительные возможности в дальнейших действиях по этому направлению.

По словам Шойгу, за девять лет ВСУ сделали из находящегося в 5 км юго-западнее Донецка населенного пункта мощный укрепрайон с подземными ходами. "Фактически на каждой улице [были созданы] хорошо укрепленные и довольно хорошо защищенные от всех ударов как с воздуха, так и полевой артиллерии сооружения, долговременные огневые точки, сложная система подземных коммуникаций. Благодаря решительным действиям наших военнослужащих укрепрайон был взломан", - объяснил он.