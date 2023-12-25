МО РФ: авиация коалиции США четыре раза нарушила воздушное пространство Сирии у Эт-Танфа

Замруководителя российского ЦПВС в Сирии Вадим Кулить также сообщил о проведении патрулирования российской военной полицией в провинции Ракка

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Авиация коалиции во главе с США за сутки четыре раза нарушила протоколы деконфликтации и воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф, сообщил в ежедневном брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

По его словам, авиация так называемой международной антитеррористической коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано четыре нарушения парой истребителей F-15, парой штурмовиков А-10 Thunderbolt "коалиции". Подобными действиями "коалиция" продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии", - сообщил он.

Также он сообщил о проведении патрулирования российской военной полицией в провинции Ракка по маршруту Айн-Иса - Эль-Тервазия и обратно, Телль-эс-Самен - Хальвет-Абит и обратно; в провинции Хасеке по маршрутам Амуда - Дербисия и обратно, Телль-Тамр - Кахира и обратно.

Кроме того, продолжено осуществление контроля за соблюдением режима прекращения боевых действий между враждующими сторонами. За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано пять обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок: в провинции Алеппо - один обстрел, в провинции Идлиб - один обстрел, в провинции Латакия - три обстрела.