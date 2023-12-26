Минобороны РФ сообщило об уничтожении укрепленных позиций ВСУ на купянском направлении

Также российские военные нанесли поражение живой силе противника, уточнили в ведомстве

ТАСС, 26 декабря. Расчеты самоходных артиллерийских установок "Мста-С" западной группировки ВС РФ уничтожили укрепленные позиции и живую силу ВСУ на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие гаубичного дивизиона артиллерийского соединения группировки войск "Запад" на купянском направлении беглым огнем из самоходных артиллерийских установок "Мста-С" уничтожили замаскированные укрепленные позиции и живую силу противника. Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении вскрытых выявленных объектов ВСУ", - говорится в сообщении.

Артиллеристы вычисляют координаты целей на основании данных разведки и наносят огневое поражение ВСУ. В бою они делают небольшие паузы, чтобы проверить, последуют ли ответные удары. Расчеты работают по целям как с оборудованных позиций, так и с неподготовленных. В случае контрбатарейной борьбы или уничтожения движущихся целей расчеты САУ "Мста-С" стреляют с неподготовленных позиций.