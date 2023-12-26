МО РФ сообщило о получении разведчиками группировки войск "Восток" партии дронов-камикадзе

Беспилотники оснастят боеприпасами и передадут на линию боевого соприкосновения, добавили в ведомстве

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие разведывательных подразделений группировки войск "Восток" получили очередную партию современных модификаций FPV-дронов от общественной ветеранской организации Новочеркасска Ростовской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Дроны-камикадзе оснастят боеприпасами и передадут непосредственно на линию боевого соприкосновения. Они способны поражать живую силу, огневые средства, бронированную и легкую технику противника на расстоянии или проводить дистанционное минирование", - сообщили в ведомстве.

Там добавили, что с самого начала СВО общественники Ростовской области вносят большой вклад в общую победу. Они уверены, что очередная партия дронов поможет в выполнении боевых задач военнослужащим.