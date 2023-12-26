МО РФ сообщило об уничтожении пехоты ВСУ дронами десантников на артемовском направлении

Всего противник потерял до двух отделений живой силы, уточнили в ведомстве

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Расчеты FPV-дронов ивановских десантников уничтожили пехоту Вооруженных сил Украины в укрытиях на артемовском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Сбарражировав, расчет FPV-дрона точно поразил личный состав ВСУ в укрытии. Повторным ударом другого FPV-дрона было также уничтожено несколько украинских военных. Уцелевшие боевики выбежали из блиндажа и пытались укрыться у разбитой украинской техники вдоль дороги на Часов Яр. Но операторы FPV-дронов ВДВ не позволили им уйти и уничтожили уцелевших боевиков еще двумя FPV-дронами у подбитых украинских танков", - говорится в сообщении.

Уточняется, что подразделения беспилотных летательных аппаратов российских десантников из состава Южной группировки войск ежедневно уничтожают живую силу ВСУ в укрытиях ударными беспилотниками на артемовском направлении.

"Всего противник потерял до двух отделений пехоты ВСУ. После выполнения боевой задачи во избежание ответного поражения противником расчет ударных беспилотников "крылатой пехоты" оперативно сменил свою стартовую позицию", - отметили в военном ведомстве.