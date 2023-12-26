МО РФ сообщило о поражении вертолетами ВКС техники ВСУ на направлении Сватово - Кременная

После успешного выполнения задачи ударная группа вернулась на аэродром базирования

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Ударная группа вертолетов ВКС России в составе Ми-28, Ка-52 и Ми-8 уничтожила технику ВСУ на направлении Сватово - Кременная, сообщили в Минобороны России.

"Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил, состоящая из ударного вертолета Ми-28, прикрывающего ударного Ка-52 и вертолета поисково-спасательного обеспечения Ми-8, выполнила боевой вылет в направлении Сватово - Кременная зоны проведения cпециальной военной операции. В результате выполнения боевой задачи ударный Ми-28 применил авиационные средства поражения по технике противника", - сообщили в ведомстве.

С помощью средств объективного контроля прикрывающий его работу Ка-52 подтвердил уничтожение техники. После успешного выполнения задачи вся группа вернулась на аэродром базирования.

"Получили задачу на КП уничтожить цель по заранее выданным координатам. Произвели взлет в составе группы, выполнили пуск неуправляемых авиационных ракет, убыли в зону ожидания. Находясь в зоне ожидания, получили новую цель - уничтожить бронированную технику противника. Вышли в заданный район, уничтожили технику. Боевую задачу выполнили", - рассказал о задании штурман Ми-28 Александр.

"У нас два разведчика, и совместно с нами работал специалист парашютно-десантной службы. Боевые вертолеты зашли на удар, штатно отработали. При совершении маневра разворота в лесополосе, в которой не находится наших подразделений, было замечено движение противника. При отходе отработали туда стрелковым оружием", - уточнил в свою очередь боец спецназа из состава группы огневой поддержки с позывным Артист.