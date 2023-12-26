Танкист Трошин поделился, что разговаривал с Путиным "обо всем"

Александр Трошин признался, что во время разговора с президентом очень переживал

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Отличившийся в боях за Марьинку командир танкового батальона Александр Трошин рассказал, что в ходе состоявшегося в понедельник телефонного разговора общался с президентом России Владимиром Путиным "обо всем".

"Мне не верилось, не верится и сейчас, что это вообще произошло. Для меня это очень большая честь, это забыть нереально. Разговаривали мы с Владимиром Владимировичем, можно сказать, обо всем, - о жизни, о военной службе, юношеских годах, моей семье, о маме, жене, ребенке, обо всем, в общем", - рассказал Трошин в эфире телеканала "Россия-1".

Он также признался, что во время разговора с Путиным очень переживал. "Я не скрою, у меня тряслись руки", - поделился боец.

В понедельник на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу глава государства поручил представить предложения о награждении наиболее отличившихся при освобождении Марьинки, назвав в их числе Александра Трошина. Шойгу уточнил, что офицер, в звании старшего лейтенанта командующий танковым батальоном, будет повышен до капитана. В ответ Путин поручил Шойгу "внести предложение" о присвоении Трошину звания майора, подготовив изменения в положение о прохождении воинской службы.