МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли на херсонском направлении за сутки 35 военных

По данным ведомства, также поражена САУ М109 Paladin производства США

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки на херсонском направлении до 35 военных. Кроме того, российские войска поразили самоходную артиллерийскую установку (САУ) М109 Paladin производства США и САУ "Гвоздика", заявили в Минобороны РФ.

"На херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 35 военнослужащих и 3 автомобиля", - сказали в ведомстве.

По данным министерства, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".