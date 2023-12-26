Громкие звуки в Ейске объяснили учениями

Как уточнили в оперативном штабе Краснодарского края, звуки были вызваны уничтожением одной из учебных целей при отработке задач

КРАСНОДАР, 26 декабря. /ТАСС/. Громкие звуки, которые слышали жители Ейска Краснодарского края, связаны с учениями военных, в том числе с использованием беспилотников. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

"По информации единой дежурно-диспетчерской службы Ейского района, в муниципалитете проводятся учения, в том числе с использованием беспилотников. Громкий звук - уничтожение одной из учебных целей при отработке задач учений", - говорится в сообщении.

Ранее в местных СМИ и социальных сетях появилась информация о громких звуках в районе Ейска, жители предполагали, что они связаны с работой ПВО.