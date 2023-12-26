МО РФ: ВКС уничтожили в Сирии склады боевиков, обстреливавших правительственные войска

Замруководителя российского ЦПВС Вадим Кулить отметил, что за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксированы 15 обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили в сирийском Идлибе два пункта управления и склады боевиков, причастных к обстрелам сирийских правительственных войск. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить.

"25 декабря ВКС России нанесены авиационные удары в провинции Идлиб по объектам незаконных вооруженных формирований, причастным к провокационным обстрелам позиций сирийских правительственных войск. В результате ударов уничтожены два пункта управления и склады материальных средств", - сказал он.

Кроме того, отметил замруководителя центра, за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксированы 15 обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Исламская партия Туркестана" (обе запрещены в РФ): пять в провинции Алеппо, семь - в провинции Идлиб, а также три - в провинции Латакия.

Как добавил Кулить, в результате снайперского огня боевиков по позициям сирийских правительственных войск в населенном пункте Трумба провинции Идлиб погиб один военнослужащий, еще один получил ранение.