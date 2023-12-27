МО РФ сообщило о поражении командно-наблюдательные пунктов двух украинских бригад

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России в ходе специальной военной операции за минувшие сутки поразили командно-наблюдательные пункты двух украинских бригад, сообщили в Минобороны РФ.
"Поражены командно-наблюдательные пункты 67-й механизированной бригады ВСУ (Вооруженных сил Украины - прим. ТАСС) и 1-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины", - говорится в сообщении.
По данным военного ведомства РФ, оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены также склад топлива, живая сила и военная техника в 127 районах.