Они составили до 190 военнослужащих

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении составили за сутки до 190 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, танк, 2 боевые машины пехоты и гаубица Д-30", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также подразделения группировки войск "Центр" при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили две атаки 63-й механизированной и 12-й бригады специального назначения ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы противника в районе Серебрянского лесничества.