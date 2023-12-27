Авиация коалиции США за сутки шесть раз нарушила воздушное пространство Сирии

Замруководителя российского ЦПВС в Сирии Вадим Кулить сообщил, что погиб один сирийский военнослужащий в результате снайперского огня из района населенного пункта Мааррет-Мухос провинции Идлиб со стороны незаконных вооруженных формирований

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Авиация международной коалиции во главе с США шесть раз за сутки нарушила воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано шесть нарушений двумя парами истребителей F-15, одной парой истребителей F-16 коалиции", - сказал Кулить.

Он отметил, что всего за сутки со стороны коалиции зафиксировано четыре случая нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, по данным замруководителя ЦПВС, убит один сирийский военнослужащий в результате снайперского огня из района населенного пункта Мааррет-Мухос провинции Идлиб со стороны незаконных вооруженных формирований.