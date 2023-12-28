28 декабря, 03:12
Военная операция на Украине

Освободителям Марьинки вручили боевые награды на передовой

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В Министерстве обороны России отметили, что ордена, медали и Георгиевские кресты получили 45 военнослужащих

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. В Минобороны РФ сообщили, что 45 военнослужащих российской группировки войск "Южная", отличившихся при освобождении Марьинки (Донецкая Народная Республика), приняли государственные награды на передовой. 

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"За мужество, отвагу и героизм, проявленные при освобождении населенного пункта Марьинка, военнослужащие подразделений группировки войск "Южная" награждены государственными наградами", - сказали в ведомстве.

В министерстве уточнили, что боевые награды - ордена Мужества, медали "За отвагу", "За спасение погибавших" и "За храбрость", а также Георгиевские кресты IV степени - 45 отличившимся военнослужащим вручил заместитель командующего Южной группировкой войск по военно-политической работе генерал-лейтенант Владимир Жаров. Он поздравил военнослужащих с высокими наградами, поблагодарили их за проявленные мужество, стойкость и профессионализм.

Президент России Владимир Путин, выслушав 25 декабря доклад министра обороны Сергея Шойгу об освобождении Марьинки, поручил наградить военных, отличившихся при освобождении этого донецкого города.

В ведомстве напомнили, что в соответствии с указаниями верховного главнокомандующего Вооруженными силами (ВС) РФ государственные награды отличившимся участникам СВО вручаются непосредственно на передовой. 

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