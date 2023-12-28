Силы ПВО РФ за сутки сбили два самолета Су-25 воздушных сил Украины

Также перехвачены 33 украинских БПЛА и 7 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в Минобороны РФ

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили 2 самолета Су-25 Воздушных сил Украины (ВСУ) и 33 украинских беспилотных летательных аппарата, а также перехватили 7 снарядов РСЗО HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета Су-25 Воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Новогригоровка Запорожской области и Токаревка Херсонской области. В течение суток перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Новодружеск, Верхнекаменка, Золоторевка Луганской Народной Республики, Александровка, Верхнеторецкое, Старомихайловка Донецкой Народной Республики, Вербовое и Пшеничное Запорожской области", - говорится в сообщении.

В МО РФ отметили, что всего с начала проведения специальной военной операции были уничтожены 563 самолета, 262 вертолета, 10 154 беспилотных летательных аппарата, 442 зенитных ракетных комплекса, 14 355 танков и других боевых бронированных машин, 1 189 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7 550 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 785 единиц специальной военной автомобильной техники противника.