МО РФ рассказало о потерях ВСУ на херсонском направлении

Они составили до 60 военных и 4 автомобиля

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) на херсонском направлении за сутки потеряли до 60 военных, также поражены самоходная артиллерийская установка (САУ) М109 Paladin производства США, две гаубицы "Мста-Б". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На херсонском направлении в результате умелых действий подразделений российских войск и огня артиллерии суточные потери ВСУ составили до 60 военнослужащих и 4 автомобиля", - сказали в ведомстве.

По данным министерства, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, две гаубицы "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-30.