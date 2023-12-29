МО РФ: снайперская пара Западной группировки поразила цель на дальности 1 450 м

Стандартная дальность работы с винтовкой Драгунова составляет около 500 м, отметили в ведомстве

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Снайперская пара 6-й общевойсковой армии Западной группировки ВС РФ на купянском направлении поразила цель на дальности 1 450 м при помощи снайперской винтовки Драгунова. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Снайперская пара 6-й общевойсковой армии Западной группировки войск уничтожила цель на дальности 1 450 метров на купянском направлении. Выстрел был выполнен из снайперской винтовки Драгунова со штатным прицелом", - говорится в распространенном сообщении.

При этом стандартная дальность работы со снайперской винтовкой Драгунова составляет около 500 м.

"Сидели на глазах, в секрете, наблюдали за обстановкой. Мне второй номер подсказал, что видит в бинокль движение противника. Пригляделись, поняли, что это боевики ВСУ оборудуют наблюдательный пост. Выверил точно дальность, скорость ветра, температуру и сделал выстрел. Попал. Потом уже сказали, что это, пожалуй, лучший выстрел на всем купянском направлении. Сам я до мобилизации был охотником, и что такое винтовка, знаю не понаслышке", - сказал снайпер разведывательного батальона с позывным Зверобой.