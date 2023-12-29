МО РФ: расчет ПТРК "Корнет" ВДВ уничтожил наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра

Цель была поражена первым пуском ракеты, уточнили в ведомстве

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Расчет противотанкового ракетного комплекса "Корнет" подразделений ВДВ уничтожил наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Разведчики группировки войск засекли на правом берегу реки, контролируемом ВСУ, наблюдательный пункт украинских формирований, с которого противник постоянно следил за нашими позициями, расположенными на противоположном берегу, а также корректировал огонь своей артиллерии и запускал FPV-дроны. Командованием одного из соединений ВДВ было принято решение уничтожить данный наблюдательный пункт из противотанкового ракетного комплекса "Корнет", - говорится в распространенном сообщении.

Как уточнили в военном ведомстве, расчет установки оперативно выдвинулся на огневую позицию, запустил управляемую ракету по цели и точным попаданием уничтожил наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра. При этом цель была поражена первым пуском ракеты. После поражения объекта противника расчет сменил позицию во избежание ответного огня со стороны украинских подразделений.

В Минобороны добавили, что подразделения воздушно-десантных войск из состава группировки войск "Днепр" ежедневно уничтожают противника на правом берегу Днепра в Херсонской области.