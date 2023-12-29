ВС РФ за неделю нанесли 50 групповых и массированный удар по объектам ВПК Украины

По данным Минобороны России, поражались места размещения подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Войска РФ за неделю нанесли 50 групповых и 1 массированный удар высокоточным оружием и БПЛА по объектам военн-промышленного комплекса (ВПК) Украины, аэродромам, арсеналам, местам размещения подразделений ВСУ и иностранных наемников, сообщили в Минобороны РФ.

"В период с 23 по 29 декабря Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, а также местам хранения: артиллерийских боеприпасов, безэкипажных катеров, вооружения и топлива для военной техники. Кроме того, поражались места размещения подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Все назначенные объекты поражены", - сообщили в Минобороны РФ.