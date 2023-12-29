Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ на южнодонецком направлении

Потери ВСУ за неделю составили более 675 военнослужащих

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Российские войска отразили в течение недели на южнодонецком направлении три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также нанесли огневое поражение трем бригадам противника в ДНР. Противник потерял более 675 военнослужащих, сообщили в Минобороны России.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" отразили три атаки противника. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесли огневое поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной бригад и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новомихайловка, Водяное, Парасковиевка и Макаровка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что потери ВСУ за неделю на этом направлении составили свыше 675 военнослужащих, 2 танка, 4 боевые бронированные машины, 19 автомобилей, а также 15 орудий полевой артиллерии.