ВС РФ за неделю улучшили положение по переднему краю на краснолиманском направлении

В Минобороны России сообщили об отражении 13 атак ВСУ

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ за прошедшую неделю отразили на краснолиманском направлении 13 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) и улучшили положение по переднему краю. Противник потерял до 1 205 военнослужащих и 43 единицы техники, сообщили в Минобороны РФ.

"На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке авиации и огня артиллерии улучшили положение по переднему краю и отразили 13 атак противника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что недельные потери противника составили "до 1205 военнослужащих, 6 танков, 12 боевых бронированных машин, 12 автомобилей и 13 орудий полевой артиллерии".