29 декабря, 10:35,
обновлено 29 декабря, 10:53
Военная операция на Украине

ВС РФ улучшили положение по переднему краю на отдельных участках купянского направления

По данным Минобороны России, ВСУ потерял на этом направлении больше 265 военных

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Российские войска за прошедшую неделю улучшили положение по переднему краю на отдельных участках купянского направления, отразив в общей сложности 27 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Противник потерял на направлении больше 265 военных, сообщили в Минобороны России.

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"На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск в течение недели улучшили положение по переднему краю на отдельных участках и отразили 27 атак противника. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 10-й горно-штурмовой, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой, 30-й, 43-й, 60-й и 115-й механизированных бригад в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Синьковка, Ивановка, Петропавловка и Купянск Харьковской области", - отметили в ведомстве.

Как добавили в Минобороны РФ, противник за неделю потерял на этом направлении больше 265 военнослужащих, один танк, боевую бронированную машину, 18 автомобилей, а также пять орудий полевой артиллерии. 

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