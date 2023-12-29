Минобороны РФ заявило об отражении за неделю 34 атак ВСУ на донецком направлении

По данным ведомства, при поддержке авиации и огня артиллерии был освобожден населенный пункт Марьинка

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Российские подразделения за прошедшую неделю отразили 34 атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"За прошедшую неделю на данном [донецком] направлении российские подразделения отразили 34 атаки противника и нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка, Клещеевка, Красное, Андреевка и Георгиевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ подчеркнули, что при поддержке авиации и огня артиллерии был освобожден населенный пункт Марьинка в ДНР. "Общие потери противника составили более 1 675 военнослужащих, 7 танков, 13 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, боевая машина РСЗО RM-70 Vampire чешского производства, а также 49 орудий полевой артиллерии", - отметили в ведомстве.

В МО РФ уточнили, что наиболее весомый вклад в освобождение Марьинки внесли штурмовые отряды 150-й мотострелковой дивизии 8-й армии и 5-й отдельной мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса Южного военного округа.