Минобороны РФ заявило о потерях ВСУ за неделю на запорожском направлении

В ведомстве рассказали, что потери противника составили до 475 военных

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Войска РФ за неделю отразили 2 атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Вербового, потери противника на запорожском направлении составили до 475 военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На запорожском направлении подразделения российских войск вели активную оборону, в ходе которой отразили две атаки противника в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области, нанесли огневое поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой, 33-й, 65-й и 118-й механизированных бригад в районах населенных пунктов Орехов, Малая Токмачка, Белогорье, Новоданиловка и Работино Запорожской области", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ отметили, что потери противника составили до 475 военнослужащих, танк, 6 боевых бронированных машин, 20 автомобилей и 12 орудий полевой артиллерии.