МО РФ заявило об уничижении за неделю установки ЗРК NASAMS, IRIS-T и Crotale-NG

По данным ведомства, также уничтожили радиолокатор ЗРК С-300

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Оперативно-тактическая авиация и ракетные войска группировки войск РФ уничтожили за неделю пусковые установки зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS, IRIS-T и Crotale-NG, а также радиолокатор ЗРК С-300 и три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками группировок войск за прошедшую неделю уничтожены пусковые установки зенитных ракетных комплексов: NASAMS норвежского производства, IRIS-T производства ФРГ и Crotale-NG производства Франции, радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300, а также три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50",- говорится в сообщении.