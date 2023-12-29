Минобороны РФ сообщило о перехвате за неделю 33 снарядов HIMARS и "Ураган"

По данным ведомства, также перехватили четыре противорадиолокационные ракеты HARM и 251 беспилотник ВСУ

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Системы противовоздушной обороны РФ за неделю перехватили 33 снаряда РСЗО HIMARS и "Ураган", четыре противорадиолокационные ракеты HARM, управляемую бомбу JDAM и 251 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Кроме того, перехвачены 33 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган", четыре противорадиолокационные ракеты HARM, управляемая авиационная бомба JDAM, противокорабельная ракета "Нептун" и 251 беспилотный летательный аппарат",- говорится в сообщении.

Уточняется, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 564 самолета, 263 вертолета, 10 206 беспилотных летательных аппаратов, 445 зенитных ракетных комплексов, 14 383 танка и других боевых бронированных машин, 1 190 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7 564 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 16 833 единицы специальной военной автомобильной техники.