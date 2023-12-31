Ребенок помог собрать потерянные подарки Деда Мороза с помощью БПЛА бологовских ракетчиков

В Минобороны РФ рассказали, что военнослужащие Бологовского ракетного соединения исполнили желание мальчика стать помощником Деда Мороза

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие Бологовского ракетного соединения исполнили желание ребенка стать помощником Деда Мороза - мальчик для поиска подарков воспользовался беспилотником. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие Бологовского ракетного соединения исполнили желание мальчика Федора стать помощником Деда Мороза. На встрече с новогодним волшебником мальчик узнал, что на Дедушку Мороза по дороге на ЗАТО Озерный налетела вьюга и разбросала из саней все подарки детям", - говорится в сообщении.

Мальчик предложил использовать для поиска подарков в лесу квадрокоптер. Вместе с оператором БПЛА ребенку удалось найти разбросанные по лесу подарки. А к новогодней елке Федор добирался на военной технике, которая без проблем проехала по заснеженной дороге.

"По завершении дня Дедушка Мороз поблагодарил Федора за помощь и вручил ему новогодний подарок", - добавили в военном ведомстве.