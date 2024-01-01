Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО сбили украинский Су-27

По данным военного ведомства, перехвачены 16 снарядов HIMARS, 6 снарядов "Ураган" и уничтожены 46 беспилотников ВСУ

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны РФ за сутки сбили Су-27 воздушных сил Украины, перехватили 16 снарядов HIMARS, 6 снарядов "Ураган" и уничтожили 46 беспилотников противника. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Великоалександровка Днепропетровской области сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины. В течение суток перехвачено 16 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 6 реактивных снарядов РСЗО "Ураган", - сообщили в ведомстве.

Также уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Граково Харьковской области, Залиман, Новоселовское Луганской Народной Республики, Волноваха, Новомихайловка Донецкой Народной Республики, Старая Збурьевка и Васильевка Херсонской области.

В военном ведомстве уточнили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 565 самолетов, 263 вертолета, 10 318 беспилотных летательных аппаратов, 445 зенитных ракетных комплексов, 14 423 танка и других боевых бронированных машин, 1 194 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7 589 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 925 единиц специальной военной автомобильной техники.