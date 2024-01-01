Почти 6 тыс. военных РВСН дежурили в постоянной готовности в новогоднюю ночь

За несколько часов до наступления Нового года военных на боевых постах поздравили командиры соединений и частей, сообщили в Минобороны РФ

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Около 6 тыс. военнослужащих Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) дежурили в постоянной готовности в новогоднюю ночь. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Стратегические ракетчики несут дежурство в постоянной готовности к немедленному выполнению боевых задач даже в праздничные дни. В новогоднюю ночь в составе дежурных сил РВСН находилось около 6 тыс. человек. По традиции заступление на боевое дежурство в ракетных соединениях и частях началось с торжественного ритуала, в ходе которого был произведен развод дежурных сил с исполнением гимна Российской Федерации и последующим убытием к местам несения дежурств", - сообщили в министерстве.

Как отметили в военном ведомстве, за несколько часов до наступления Нового года находящихся на боевых постах военных по видеосвязи лично поздравили командиры соединений и частей.