ВС РФ из минометов поразили военных ВСУ при попытке переправиться на левый берег Днепра

Как сообщили в Минобороны, противник ежедневно пытается закрепиться в островной зоне

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Российские военные при помощи минометов поразили националистические подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытавшиеся переправиться на левый берег Днепра. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как рассказали в ведомстве, ВСУ в новогодние праздники не оставляют попыток высадиться на левый берег Днепра. Разведка постоянно ведет мониторинг обстановки на правом берегу, выдает новые цели на пункт управления артиллерией, а расчеты минометов в кратчайшее время начинают наносить удары по живой силе и лодкам противника, которые ежедневно пытаются высадиться и закрепиться в островной зоне Днепра.

"Накануне было выявлено скопление личного состава националистических подразделений ВСУ, готовившихся к очередной попытке переброски через реку. После получения целеуказания расчет 120-мм миномета 2Б11 в считанные минуты занял огневую позицию, рассчитал исходные данные для стрельбы и точным огнем поразил цель", - сообщили в Минобороны РФ.

Командир минометного расчета с позывным Князь охарактеризовал обстановку "стабильно напряженной". По его словам, как только подразделения противника появляются на противоположном берегу реки, его расчет сразу начинает огонь. "Сразу же начинаем отрабатывать, чтобы не продохнуть им. И пусть сидят себе на том берегу. На этом берегу, я думаю, мы их не увидим. Это 100%", - подытожил военный.