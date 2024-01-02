Авиация коалиции за сутки 10 раз нарушила воздушное пространство Сирии

Кроме того, в провинции Идлиб в результате сброса самодельного взрывного устройства с беспилотника боевиками на позиции правительственных сил в районе населенного пункта Кафер-Небель ранены двое сирийских военнослужащих, подчеркнул заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Авиация международной коалиции во главе с США 10 раз за сутки нарушила воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 10 нарушений двумя парами истребителей F-15, парой истребителей Typhoon и двумя парами штурмовиков А-10 Thunderbolt коалиции", - сказал Кулить.

Он отметил, что за сутки со стороны коалиции зафиксирован один случай нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанный с несогласованным с российской стороной полетом беспилотного летательного аппарата.

Кроме того, по данным замруководителя ЦПВС, в провинции Идлиб в результате сброса самодельного взрывного устройства с беспилотного летательного аппарата боевиками на позиции правительственных сил в районе населенного пункта Кафер-Небель ранены двое сирийских военнослужащих.