МО РФ: "Акации" 6-й общевойсковой армии западной группировки уничтожили группу пехоты ВСУ

После проведения боевой стрельбы артиллеристы совершили смену огневых позиций на запасные для восполнения боекомплекта и исключения нанесения ответного огня со стороны противника, отметили в ведомстве

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Расчеты самоходных артиллерийских установок "Акация" 6-й общевойсковой армии западной группировки ВС РФ на купянском направлении уничтожили группу пехоты ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"На купянском направлении в ходе ведения воздушной разведки операторы БПЛА обнаружили скрытное выдвижение группы пехоты ВСУ в сторону российских позиций. По уточненным координатам военнослужащие артиллерийской батареи 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" огнем из самоходных артиллерийских установок "Акация" уничтожили военнослужащих из состава группы пехоты и две боевые машины пехоты ВСУ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что после проведения боевой стрельбы артиллеристы совершили смену огневых позиций на запасные для восполнения боекомплекта и исключения нанесения ответного огня со стороны противника.

"Парней нашей пехоты поддержали. Мой заряжающий подавал снаряды как автомат, я только успевал кричать, какой снаряд. Несмотря на то что на улице уже морозно, во время боевой работы было очень жарко. Оказалось, что группа боевиков ВСУ растянулась вдоль минного поля и пыталась снять свои же мины. Наши "птички" обнаружили всех бойцов противника, и мы начали их методично накрывать. Враг в итоге не прошел", - сказал командир самоходной гаубицы "Акация" с позывным Жорик.